Google rilascia il Feature Drop di giugno: ecco tutte le novità per i Pixel

Puntuale come sempre Google ha appena rilasciato il nuovo aggiornamento trimestrale per i suoi smartphone, quello che oltre alle novità di sicurezza mensili introduce anche delle novità software. Parliamo ovviamente del Feature Drop di giugno.

L'aggiornamento Feature Drop di giugno introduce una serie di novità per i dispositivi Pixel compatibili. Si tratta delle stesse novità che abbiamo visto nei mesi precedenti in fase di test per coloro che hanno aderito alla beta Quarterly Program Release. Andiamo a vederle insieme:

Per Pixel 5 e modelli successivi arriva l'app pocket operator for Pixel, con la quale sarà possibile creare contenuti musicali o video. Attualmente è assicurato soltanto il supporto in lingua inglese. Qui sotto trovate il pulsante per scaricare l'app dal Play Store.

Scarica da Play Store