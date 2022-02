Google cambia idea: Android 13 non avrà connessioni più votate alla privacy

Cambio di idea per Google. Dopo aver lavorato per aggiungere il supporto nativo per un altro standard DNS privato, il DNS-over-HTTPS (DoH), in Android 13, ora un recente commit sembra indicare che l'azienda potrebbe aver deciso di restare con il DoT. La differenza più importante è che il DoH dà un leggero vantaggio dal punto di vista della privacy per quanto riguarda il traffico internet.

La modifica del codice, che afferma: "DoH: non abilitarlo in T per impostazione predefinita", Google non abiliterà DoH in Android 13 per impostazione predefinita. Sebbene questo non significhi che Google stia abbandonando completamente i piani per aggiungere il supporto DoH nativo ad Android, chiarisce che ciò non accadrà per lo meno in Android 13 Tiramisù.