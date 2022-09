Google ha rilasciato Android 13 QPR1 Beta 1

Google, recentemente, un po' a sorpresa ha rilasciato la versione stabile di Android 13 sui suoi Pixel. Tuttavia, il lavoro del colosso di Mountain View non si ferma qui. Difatti, gli sviluppatori si stanno impegnando per migliorare ulteriormente la nuova versione del sistema operativo che non è esente da bug e piccoli problemi. In questo senso risulta prezioso il programma "Quarterly Platform Release" (ovvero delle beta pubbliche intermedie), che consente agli iscritti nel programma beta di accedere in anteprima a correzioni e miglioramenti, proprio come sta accadendo in queste ore con il rilascio di Android 13 QPR1 Beta 1.