Google rilascia l'aggiornamento di febbraio per i suoi Pixel: sicurezza e tanti fix

L'aggiornamento è anche quello dei saluti definitivi per Pixel 3 e Pixel 3 XL. Dopo quasi update di febbraio questo modelli non riceveranno più aggiornamenti periodici software, così come non arriveranno più le patch mensili. Sono scaduti i tre anni di supporto software.

Gli aggiornamenti descritti sono attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale. Qui sotto trovate i link per scaricare le factory image e i file OTA per aggiornare manualmente.

Per maggiori dettagli sulle vulnerabilità risolte dalle patch di febbraio vi suggeriamo di fare riferimento al bollettino ufficiale di Google.