Google aggiorna i suoi Pixel: patch di gennaio e risolti i problemi su Pixel 6

L'aggiornamento è diretto a tutti i Pixel ancora supportati ufficialmente da Google, dunque ai dispositivi dalla terza generazione in poi . Oltre alle patch di sicurezza arrivano diversi fix software , in particolare diretti ai Pixel 6 . I top di gamma Google infatti avevano riscontrato dei problemi alle chiamate, alla connettività Wi-Fi e al Picture-in-Picture dopo l'ultimo aggiornamento di dicembre .

Con il nuovo mese di gennaio arrivano puntuali le nuove patch di sicurezza Android di Google , le quali si traducono in nuovi aggiornamenti software per i Pixel dell'azienda.

Il changelog completo lo trovate alla fine di questo articolo. Per le serie Pixel 4, Pixel 5 e Pixel 6 troviamo anche la risoluzione di alcuni problemi con Pixel Stand, mentre per tutte le generazioni di Pixel sono stati risolti diversi problemi all'interfaccia utente, in particolare alla barra di navigazione e alla sezione dedicata a Google Assistant.

Di seguito trovate i link di download dei file OTA e delle factory image per effettuare manualmente gli aggiornamenti. I Pixel 6 non sono in lista perché il rollout ancora non è stato avviato.