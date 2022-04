Gli aggiornamenti dinamici saranno finalmente più veloci con Android 13

Tra le funzioni più utili, e allo stesso tempo sconosciute, di Android troviamo il Dynamic System Update (DSU) , un "sistema di aggiornamento dinamico" che permette di installare Generic System Image (GSI) senza sbloccare il bootloader . Ad oggi, DSU è utilizzato soprattutto per installare ROM custom o aggiornamenti ufficiali, e con Android 13 ci saranno diversi miglioramenti in questo senso.

Nel codice AOSP di Android 13 si è visto come Google stia apportando diversi miglioramenti alle prestazioni di DSU: l'installazione di un pacchetto GSI sarà molto più veloce, grazie all'aumento della memoria condivisa, che passerà da 8 KiB a 64 KiB. I test di BigG evidenziano come i tempi d'installazione siano passati da oltre 2 minuti e 45 secondi.

Miglioramenti in arrivo anche per quanto riguarda la UI del processo d'installazione: durante l'installazione di un GSI, la barra di avanzamento nell'area di notifica mostrerà quale partizione è in fase di installazione e sarà più "precisa". Adesso infatti, mostra solo la dicitura "Installazione in corso".