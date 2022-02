Già stufi di Android 12? Android 13 avrà un lettore musicale ridisegnato

La prima anteprima per sviluppatori di Android 13 è ufficialmente disponibile, e ci offre un'ampia panoramica delle principali modifiche e funzionalità che arriveranno nella prossimo sistema operativo di Android. Dalle funzionalità di privacy aggiornate ai miglioramenti ai temi Material You, ai nuovi controlli della lingua e alle ottimizzazioni per i dispositivi con schermo grande, Android 13 apporta molti cambiamenti interessanti. Oggi riportiamo i vari miglioramenti in arrivo legati alla riproduzione multimediale, tra cui un'interfaccia utente per la selezione dell'output multimediale riprogettata, una nuovissima interfaccia utente per la riproduzione multimediale e altro ancora.