Gelosi della vostra privacy? In Android 13 è apparsa una misteriosa app "Offuscatore della fotocamera"

È da poco apparsa la prima developer preview di Android 13 per i Pixel ed è una cascata di novità senza fine, tra cui nuove API , strumenti per sviluppatori , nuovi riquadri impostazioni rapide e altro ancora. Come se non bastasse, in alcuni dispositivi Pixel è stata trovata anche una nuova app " Camera Obfuscator" (offuscatore della fotocamera) che Google non ha mai menzionato nel suo post di annuncio.

All'apparenza, l'offuscamento di un'immagine rimuove tutti i metadati da un'immagine, ma secondo Android Police potrebbe fare di più, come eliminare altri dati trovati nei file JPEG. È interessante notare che l'app "Camera Obfuscator" non è disponibile in tutte le versioni di Android 13 DP1. Come accennato in precedenza, è disponibile per i Google Pixel 6, ma non su Pixel 4 o Pixel 4a 5G.

Poiché Google l'ha inclusa accidentalmente nella prima versione di anteprima per sviluppatori di Android 13, si ritiene che l'azienda possa lavorare su nuove funzionalità della fotocamera per la sua gamma Pixel.