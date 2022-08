La (inutile?) game dashboard dei Pixel in arrivo su altri dispositivi

Con Android 12 Google aveva introdotto una funzione per i giochi (riservata ai Pixel) chiamata Game Dashboard, un pannello di controllo che fornisce un rapido accesso ad alcuni strumenti come registratore dello schermo, screenshot e monitoraggio FPS, oltre - in teoria - a permettere di disabilitare le notifiche e impostare un profilo di prestazioni durante il gioco, per migliorare la durata della batteria o le prestazioni in base alle esigenze dell'utente.

In teoria, perché come molte cose nel mondo Android l'ottimizzazione non è implementata per i giochi più noti, dove serve solo per registrare video, fare screenshot e mostrare il numero degli FPS.

