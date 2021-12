Galaxy Z Fold 2, Galaxy S20 e Note 20 festeggiano Android 12: rollout ufficiale in Europa

Per chiudere l'anno con un sorriso, arriva una buona notizia per tutti i possessori di Galaxy Z Fold 2, la seconda generazione di pieghevoli di casa Samsung. È appena partito il rollout di Android 12.

Il major update per Galaxy Z Fold 2 corrisponde ad Android 12 basato sulla One UI 4.0, che conosciamo ormai molto bene. La build corrisponde alla versione F916BXXS2FULE. Tra le novità ci sono tutte quelle caratteristiche di Android 12, come le nuove feature per la privacy e le novità per l'interfaccia grafica, mentre le patch di sicurezza Android sono state aggiornate a dicembre 2021.