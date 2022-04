Samsung Galaxy S9 si aggiorna a sorpresa, e probabilmente per l'ultima volta

All'inizio del mese, Samsung ha annunciato la fine del supporto per Galaxy S9 e Galaxy S9+ , ma nonostante ciò l'azienda ha comunque rilasciato un nuovo (e probabilmente) ultimo aggiornamento di sicurezza per gli smartphone top di gamma del 2018.

In particolare, l'update è apparso sulle versioni vendute dall'operatore Verizon di Galaxy S9 e Galaxy S9+ (ma ovviamente arriverà anche sugli smartphone italiani). L'aggiornamento è caratterizzato dal numero build QP1A.190711.020.G960USQU9FVB2 per Galaxy S9 e QP1A.190711.020.G965USQU9FVB2 per Galaxy S9+ e porta, oltre ai classici "miglioramenti delle performance", anche le patch di sicurezza di marzo 2022.

Si chiude dunque in bellezza il ciclo di supporto di questi dispositivi Samsung: ricordiamo che l'ultimo major update arrivato su S9 e S9+ è stato Android 10.