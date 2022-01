Galaxy S21 Ultra si prepara a ricevere la One UI 4.1

Samsung, nonostante il periodo intenso per la preparazione del lancio di Galaxy S22 , sta già lavorando al suo prossimo update di rilievo, quello che introdurrà la One UI 4.1 a livello di interfaccia software. Il firmware corrisponderà alla build G998U1UEU5CVA4 e Samsung ha già iniziato a testarlo su Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S21 Ultra è il top di gamma più grande del 2021 di Samsung, il quale ha ricevuto la One UI 4.0 con Android 12 in tempi molto brevi rispetto al rilascio della prima stabile di Android 12 da parte di Google.

Ci aspettiamo delle novità a livello di interfaccia grafica ma anche qualche nuova funzionalità. Per scoprirle dovremo attendere il lancio dei nuovi Galaxy S22. Probabilmente il lancio della One UI 4.1 per S21 Ultra arriverà subito dopo.