Galaxy S21 riceve un nuovo aggiornamento di Android 12 per correggere alcuni bug

Dopo il rapido rilascio della prima versione stabile di Android 12 per la sua serie Galaxy S21, arrivato anche in Italia, Samsung avvia il rollout di un secondo aggiornamento al sapore di Android 12 per i suoi top di gamma.

Il nuovo aggiornamento in fase di rilascio consiste in una nuova build della One UI 4 basata su Android 12, con lo scopo di risolvere alcuni bug introdotti con la prima versione stabile. Tali bug sono rilevanti soprattutto per gli utenti statunitensi, ovvero per coloro che possiedono un dispositivo della serie Galaxy S21 con processore Snapdragon 888. I bug consistono in rilevanti lag dell'interfaccia utente, dovuti a un'errata gestione del refresh rate automatico del display.