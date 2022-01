Galaxy S21 FE riceve il suo primo aggiornamento: nuove patch di gennaio

L'aggiornamento per Galaxy S21 FE corrisponde alla build G990U1UEU2BUL8 e introduce le patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio 2021 , le stesse che troviamo sui Pixel di Google. Non dovrebbero essere comprese altre novità.

A pochi giorni dal lancio ufficiale di Galaxy S21 FE , Samsung rilascia il primo aggiornamento software per il suo nuovo dispositivo. Si tratta prettamente di sicurezza software.

L'aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione via OTA in Asia e negli Stati Uniti. Presumiamo che il rollout si completerà entro i prossimi giorni.