La famiglia Galaxy S20 accoglie le patch di aprile a braccia aperte

I modelli Galaxy S20 , S20+ e S20 Ultra stanno infatti ricevendo la build G98xFXXSDFVC9 , mentre le versioni 5G dei dispositivi stanno ricevendo la G98xBXXSDFVC9 . Gli aggiornamenti sono di sicurezza e includono le patch Android aggiornate ad aprile 2022 , quanto di più recente si possa avere su un device Android in termini di sicurezza.

Samsung dimostra ancora una volta una particolare attenzione in merito al supporto software dei suoi smartphone sul mercato e rilascia un nuovo aggiornamento per la serie Galaxy S20 .

Gli aggiornamenti includono anche dei generici miglioramenti alla stabilità del sistema e sono attualmente in fase di distribuzione via OTA in Europa.