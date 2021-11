Galaxy S10 e Note 10 avvistati con Android 12: rilascio imminente?

In particolare, le varianti 5G dei due smartphone hanno eseguito più volte il benchmark Geekbench e nei risultati si nota come la versione di Android a bordo dei dispositivi sia proprio la 12. In realtà, si tratta di firmware beta, per cui è lecito pensare che Samsung stia effettuando dei test interni prima di rilasciare effettivamente l'aggiornamento al pubblico.

Ad ogni modo, le tempistiche sembrano coerenti con quanto dichiarato da Samsung: l'update per questi smartphone è infatti previsto per gennaio 2022, per cui il fatto che vi siano già segni dei primi test ci fa ben sperare.