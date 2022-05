Galaxy Note 9 si aggiorna per l'ultima volta

Samsung Galaxy Note 9 è uno degli smartphone top di gamma lanciati negli scorsi anni da Samsung, lo stesso dispositivo che è ormai giunto alla conclusione del supporto software.

Nelle ultime ore Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per il dispositivo, il quale corrisponde alla build N960FXXS9FVE1. L'aggiornamento introduce le patch di sicurezza Android di maggio 2022, risolvendo diverse vulnerabilità a livello di sistema Android e di interfaccia Samsung.

Si tratta dell'ultimo aggiornamento di sicurezza per il dispositivo, giunto alla fine dei quattro anni di supporto assicurato. Non è escluso però che in futuro riceva degli ulteriori aggiornamenti straordinari.

L'update è attualmente in fase di distribuzione via OTA per gli utenti tedeschi, ci aspettiamo che entro i prossimi giorni il rollout verrà allargato anche all'Italia.