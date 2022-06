Galaxy Note 20 si aggiorna: migliorano le performance fotografiche

Samsung ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento software per i suoi Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, i suoi smartphone top di gamma di un paio d'anni fa. L'aggiornamento è centrato sull'aspetto fotografico.

L'update in fase di distribuzione per i dispositivi della serie Galaxy Note 20 corrisponde alla build N98xU1UEU2FVEB. Andiamo a vedere insieme le novità introdotte:

Arriva la funzionalità Ritratto in condizioni di poca luce.

Aggiornamento delle patch di sicurezza Android a giugno 2022.

L'aggiornamento descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA, ci aspettiamo che il rollout parta a breve anche per gli utenti italiani.