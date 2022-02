Galaxy Note 10 si aggiorna ad Android 12 in Italia!

Il major update per Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ corrisponde alla build italiana N970FXXU7GVA5 . Si tratta della One UI 4 che arriva con tutte le novità che abbiamo già visto sui modelli più recenti lanciati sul mercato da Samsung. Sono incluse anche le patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio 2022 .

La distribuzione dell'aggiornamento per la serie Galaxy Note 10 è attualmente in corso via OTA in Italia. Ci aspettiamo che entro i prossimi giorni il rollout si completerà per tutti.

Ringraziamo Amedeo per la segnalazione.