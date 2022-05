Galaxy M22 festeggia l'aggiornamento ad Android 12 con One UI 4.1

Arrivano delle belle notizie per Galaxy M22, uno dei più recenti smartphone di gamma media lanciati da Samsung sul mercato. Il dispositivo ha iniziato a ricevere l'aggiornamento ad Android 12.

L'update per Galaxy M22 consiste nella build M225FVXXU4BFD8. L'aggiornamento è basato su Android 12 e sulla One UI 4.1, tra le versioni più recenti in assoluto dell'interfaccia di Samsung. Oltre alle novità caratteristiche di Android 12, il changelog menziona l'introduzione della funzionalità Nearby Share e il supporto alle immagini AVIF. L'update inlcude le patch di sicurezza aggiornate ad aprile 2022.

L'aggiornamento per Galaxy M22 è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA negli Emirati Arabi, ma ci aspettiamo che in breve il rollout verrà allargato globalmente.