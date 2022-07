Galaxy M12 è ancora più conveniente ora che si aggiorna ad Android 12 con One UI 4.1

Durante le due giornate campali degli Amazon Prime Day, costellate di una grande quantità di sconti sulla nota piattaforma e-commerce, arriva una bella notizia per Galaxy M12, uno degli smartphone di gamma media di casa Samsung.

Galaxy M12 ha appena iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software. Si tratta di un major update, perché è quello che introduce Android 12 sul dispositivo di Samsung. L'update corrisponde alla build M127FXXU3BVF8, basata sulla One UI 4.1.

L'aggiornamento introduce dunque tutte le novità caratteristiche di Android 12, oltre alle novità introdotte da Samsung con la sua One UI 4.1. Nello specifico, si tratta delle novità previste per le app Calendario, Note, Fotocamera e Galleria. Inoltre, l'app Tastiera Samsung ha ricevuto le nuove funzionalità automatiche per la correzione della grammatica.

Oltre a queste novità, per Samsung Internet, il browser che Samsung offre sui suoi dispositivi, arrivano anche le funzionalità anti-tracking.

L'aggiornamento per Galaxy M12 è attualmente in fase di distribuzione via OTA per gli utenti in Vietnam, ma ci aspettiamo che nel breve arrivi anche in Europa. Per saperne di più sulle modalità di aggiornamento dei dispositivi Android potete far riferimento a questa nostra guida.

Con questo aggiornamento Galaxy M12 si rivela ancora più appetibile sul mercato, visto che offre quanto di più recente è possibile trovare dal punto di vista software su Android. Qui sotto trovate il collegamento per trovarlo al miglior prezzo su Amazon.