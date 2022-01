Galaxy A72 e Note 10 Lite festeggiano Android 12: parte il rollout in Europa

Per Galaxy A72 Android 12 arriva in versione stabile con la One UI 4.0 , la quale corrisponde alla build A725FXXU4BULA ed è accoppiata alle patch di sicurezza Android aggiornate a dicembre 2021 . Per Galaxy Note 10 Lite la One UI 4.0 basata su Android 12 arriva con la build N770FXXU8FUL7 e le patch di gennaio 2022 .

Per Galaxy A72 il rollout di Android 12 è in corso via OTA in Russia, mentre per Galaxy Note 10 Lite è in corso per gli utenti francesi. Ci aspettiamo che entro le prossime settimane verranno entrambi distribuiti anche in Italia.