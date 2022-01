Galaxy A52 e S10 Lite si aggiornano ufficialmente ad Android 12 in Europa

Galaxy A52 sta ricevendo la One UI 4.0 basata su Android 12 con la build A525FXXU4BUL8 , la quale include anche le patch di sicurezza Android aggiornate a dicembre 2021 . Anche per Galaxy S10 Lite arriva la build di Android 12 con la One UI 4.0. Non è stato diffuso il changelog completo ma ci aspettiamo che siano incluse tutte le novità che abbiamo già visto sui dispositivi Samsung aggiornati recentemente.

Android 12 per Galaxy A52 è in fase di rollout via OTA per gli utenti in Russia, mentre la build per S10 Lite è in fase di distribuzione in Spagna. Ci aspettiamo che a breve arriverà anche in Italia.