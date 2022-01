Galaxy A42 5G festeggia l'aggiornamento ufficiale ad Android 12

Arrivano delle ottime notizie per i possessori di Galaxy A42 5G, uno dei medio-gamma dello scorso anno di Samsung. Il dispositivo si unisce ai modelli di Samsung aggiornati ad Android 12, come il Galaxy A52 5G aggiornato qualche giorno fa.

Il major update per Galaxy A42 5G corrisponde alla build A426BXXU3CUL9, per i modelli europei. Android 12 arriva insieme alla One UI 4.0. Le novità incluse raccolgono tutte quelle caratteristiche di Android 12 e quelle della One UI 4.0 che abbiamo visto insieme.