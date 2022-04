Galaxy A32 5G si unisce alla famiglia Android 12

Il major update ad Android 12 per Galaxy A32 5G arriva con la One UI 4.1 , quanto di più recente è disponibile lato software da parte di Samsung. La build in fase di rollout consiste nella A326BXXU4BVC8 ed è accoppiata alle patch di sicurezza Android aggiornate a marzo 2022 .

Arrivano delle importanti novità per Galaxy A32 5G , uno degli smartphone medio-gamma più recenti di casa Samsung . Android 12 in veste ufficiale è stato appena rilasciato.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione via OTA per gli utenti in Thailandia. Ci aspettiamo che nel giro dei prossimi giorni arrivi anche in Italia.