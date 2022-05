Samsung porta la One UI 4.1 e Android 12 su Galaxy A31

Un altro smartphone Samsung si aggiorna all'ultima versione del sistema operativo Android: questa volta tocca a Galaxy A31 , dispositivo medio gamma che sta ricevendo in queste ore l'update alla One UI 4.1, basata ovviamente su Android 12.

L'aggiornamento in questione, caratterizzato dalla versione firmware A315FXXU1DVD8, è in rollout in Russia, ma nel giro di qualche giorno arriverà sicuramente anche sui dispositivi italiani. Le novità sono molte: oltre a tutte quelle relative alla One UI 4.1 e Android 12, arrivano anche le patch di sicurezza di aprile 2022.

Per controllare la presenza di aggiornamenti, basta recarsi in Impostazioni > Aggiornamento software, e quindi cliccare sulla voce Scarica e installa, che sarà mostrata solo nel caso in cui l'update sia già disponibile sullo smartphone. Essendo stato rilasciato con Android 10, questo aggiornamento potrebbe essere l'ultimo "major update" per Galaxy A31.