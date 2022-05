Galaxy A22 e A41 festeggiano l'arrivo di Android 12!

Arrivano delle interessanti novità per gli smartphone Samsung, in particolare per Galaxy A22 e Galaxy A41. Entrambi i medio-gamma del produttore sudcoreano stanno ricevendo l'aggiornamento ufficiale ad Android 12.

Per Galaxy A22 si tratta del major update con la build A225FXXU3BVD8, mentre per Galaxy A41 arriva la build A415FXXU1DVDB. Entrambi gli aggiornamenti sono basati su Android 12 e arrivano con la One UI 4.1, la più recente versione della personalizzazione Android di Samsung.

Gli aggiornamenti includono entrambi le patch di sicurezza Android aggiornate ad aprile 2022, troviamo la nuova Dark Mode, le novità relative a Bixby e alle app Samsung come il Calendario, Tastiera e Files.

I due update sono attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA per gli utenti russi. Ci aspettiamo che in breve arrivino anche dalle nostre parti.