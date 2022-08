La frammentazione è ancora un problema per Android

Nel settore degli smartphone si parla sin dalla notte dei tempi dell'eterno confronto tra Android e iOS, due sistemi operativi diversi che offrono pro e contro sotto diversi punti di vista. Uno dei talloni d'Achille del robottino verde consiste nella frammentazione.

Canale Telegram Offerte

Con questo termine si intende il fatto che la distribuzione delle versioni di Android non è uniforme su tutti i dispositivi, perché molti modelli restano non aggiornati e quindi fermi ad una versione ormai datata del sistema operativo. Con il passare del tempo questo fenomeno è diventato sempre più evidente, ed ha generato non pochi problemi di sicurezza, lasciando i dispositivi più vecchi esposti a potenziali vulnerabilità.

Ancora oggi infatti sopravvivono, in percentuali minori, versioni di Android risalenti a 4-5 anni fa. Ogni mese Google rilascia un report con i dati aggiornati sulla distribuzione delle varie versioni di Android, ovvero la percentuale, rispetto al totale di tutti i dispositivi Android, su cui è installata ciascuna versione del sistema operativo.

L'ultimo report rilasciato da BigG mette in evidenza quanto ancora sia rilevante la frammentazione sui dispositivi attualmente sul mercato che adottano Android. Il grafico qui in basso, realizzato con i dati combinati dalle ricerche di 9to5Google, mostra come Android 12 sia diffuso sul 13,3% dei dispositivi Android, a poche settimane dal lancio ufficiale di Android 13.