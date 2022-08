La fotocamera dei Galaxy S22 sta per ricevere grosse novità

Sul forum ufficiale sudcoreano di Samsung è stato infatti annunciato il contenuto del prossimo aggiornamento per la serie Galaxy S22. Andiamo a vedere insieme le novità che arriveranno per il comparto fotografico:

Samsung è un leader assoluto nel mercato smartphone e negli ultimi anni si è distinto parecchio in positivo anche per la rapidità degli aggiornamenti software rilasciati ai suoi modelli Android .

Gli screenshot che trovate a fine articolo mostrano un'anteprima delle novità che arriveranno nell'app Fotocamera dei Galaxy S22. Chiaramente l'interfaccia che vedete negli screenshot è in sudcoreano, questa sarà tradotta in italiano per quando l'update verrà distribuito in Italia.

A proposito di distribuzione, come al solito è difficile prevedere le esatte tempistiche di rollout di questo nuovo importante aggiornamento per l'Italia. Nella migliore delle ipotesi arriverà con l'update che aggiornerà le patch di sicurezza Android a settembre, il quale dovrebbe essere distribuito a giorni. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su questo aspetto.