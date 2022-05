Amazon sta per lanciare Fire OS 8 basato su Android 11

Ci sono delle importanti novità all'orizzonte per Fire OS, il sistema operativo sviluppato da Amazon principalmente per i suoi tablet. Un importante aggiornamento sta per arrivare.

Offerte Amazon

Sarà Fire OS 8 la nuova generazione del sistema operativo basato su Android che Amazon lancerà per i suoi device. La nuova versione sarà basata su Android 11. Queste sono le novità attese:

Supporto al tema scuro di sistema.

Supporto al formato HEIF (High Efficiency Image File) per le immagini.

TLS 1.3 abilitata di default.

Accesso alla posizione in background da parte delle app installate.

Maggiori limitazioni per l'esecuzione delle app in background, l'autonomia ne beneficerà.

Possibilità di fornire l'approvazione una tantum alle app installate.

Il major update appena annunciato debutterà a bordo del nuovo Amazon Fire 7, a partire dal 29 giugno. Non sappiamo se l'update possa arrivare anche i dispositivi già sul mercato.