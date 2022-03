Finalmente sarà possibile uscire dalle beta di Android senza perdere tutti i dati

La procedura invece per tornare alla versione stabile , partendo da una beta pubblica di Android, attualmente "costa" un reset completo del dispositivo. Per fortuna questo presto cambierà . In seguito a diverse lamentele, arrivate da utenti che non potevano passare alla stabile di Android 12.1 dalla beta di Android 12L , Google ha fatto sapere che concederà la possibilità di uscire dalla beta senza reset entro un certo limite di tempo .

Da diversi anni ormai Google offre la possibilità ai suoi utenti Android di accedere ai programmi beta pubblici delle nuove release di Android, con una procedura relativamente semplice che non comporta alcun reset dei dati.

Google ancora non ha indicato a quanto corrisponderà tale limite di tempo, così come non ha indicato se sarà possibile uscire dalla beta anche a ciclo inoltrato.

Il programma beta pubblico di Android è attualmente disponibile per i dispositivi Pixel con le Quarterly Platform Releases, la versione di Android che arriverà in veste di stabile a partire da giugno. Trovate maggiori dettagli sul sito ufficiale.