Fairphone 2 pronto a ricevere Android 10, dopo ben sei anni dall'arrivo sul mercato

Non è sicuramente la versione più recente del sistema operativo, ma è bene ricordare che Fairphone 2 ha già sei anni sulle spalle: lo smartphone infatti è stato rilasciato nel lontano 2015, con a bordo la versione 5 di Android. L'azienda ha annunciato che Android 10, attualmente in beta, arriverà nei primi mesi del 2022, mentre per Fairphone 3 e Fairphone 3 Plus (rilasciati rispettivamente nel 2019 e 2020) sono già partiti i test di Android 11.

Per quanto riguarda l'aggiornamento ad Android 10 di Fairphone 2, la società afferma di aver collaborato con la sua community per accelerare il processo di sviluppo del firmware: grazie allo sviluppatore di software indiano Bharath Ravi Prakash, Fairphone afferma che questo update ha richiesto solo 10 mesi per lo sviluppo, rispetto ai 18 mesi per Android 9.