Fairphone 2 dà lezioni a tutti, anche a Google: si aggiorna ancora, a 7 anni dal lancio

Fairphone si conferma il produttore di smartphone che più in positivo si distingue dagli altri per impegno e supporto verso i suoi clienti, a prescindere dal tempo trascorso dal lancio dei suoi smartphone.

Fairphone ha comunicato che per implementare l'aggiornamento ad Android 10 per il suo Fairphone 2 sono stati necessari ben 690.000 test, un motivo in più per apprezzare il lavoro svolto dall'azienda.

Purtroppo questo sarà l'ultimo aggiornamento di Android per Fairphone 2, ma l'azienda assicura che il dispositivo continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza finché Google supporterà ufficialmente Android 10.