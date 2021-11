EMUI 12 Global arriva chi ha aderito al programma beta

Arrivano delle interessanti novità per i possessori di smartphone Huawei aggiornati alla EMUI, la personalizzazione di Android che il colosso cinese ha usato per diversi anni sui suoi dispositivi.

Nelle ultime ore infatti è stata estesa la distribuzione della EMUI 12 in versione beta a livello globale, che dunque non sarà più ristretta alla regione cinese. La nuova versione della EMUI include il nuovo pannello di controllo e diverse novità per l'interfaccia grafica ispirate ad HarmonyOS 2.0. L'interfaccia è basata principalmente sui colori blu, nero e rosso.