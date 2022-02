Ecco quali smartphone Xiaomi saranno aggiornati ad Android 13

Android 13 non comparirà prima dell'estate, tuttavia "Xiaomiui" ha già pubblicato l'elenco dei dispositivi Xiaomi che riceveranno l'aggiornamento all'ultima versione del SO. L'elenco, sebbene non ufficiale, è stato redatto attraverso le informazioni ottenute da fonti interne di Xiaomi e da sviluppatori MIUI.

Modelli Xiaomi che riceveranno Android 13

• Mi 10S

• Mi 11/Pro/Ultra

• Mi 11i/11X/11X Pro

• Xiaomi 11X/HyperCharge

• Xiaomi 11T/Pro

• Xiaomi 12 / Pro / Lite

• Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

• Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO

• Xiaomi MIX FOLD

• Xiaomi CIVI

Modelli REDMI che riceveranno Android 13

• Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022

• Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

• Redmi Note 10T/10 5G

• Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G

• Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

• Redmi Note 11T/11 5G/4G

• Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming

• Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite

Modelli POCO che riceveranno Android 13

• POCO F3/GT

• POCO X3 GT

• POCO X4 Pro 5G

• POCO F4/Pro/GT

• POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G

Modelli che potrebbero ricevere Android 13

• Redmi K30 Pro / Zoom Edition

• Redmi K3OS Ultra

• POCO F2 Pro

• Mi 10 / Pro / Ultra

• Mi 10T / Pro

• Redmi Note 8 2021

Modelli che non riceveranno Android 13

• POCO C4

• Redmi 10A/ 10C

• Redmi 9 / Prime / 9T / Power

• Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max

• Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G

• Redmi Note 9 Pro 5G

• Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing

• POCO X3 / NFC

• POCO X2 / M2 / M2 Pro

• Mi 10 Lite/Youth Edition

• Mi 10i/10T Lite

• Mi Note 10 Lite