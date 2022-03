Ecco come impostare una lingua diversa per ogni app in Android 13 DP2

Torniamo a parlare della seconda Developer Preview di Android 13, veramente densa di novità. In questo caso ci concentriamo sulla possibilità di personalizzare la lingua per ogni app, una funzione che avevamo intravisto nella DP1 ma che non era ancora stata implementata.

Nell'articolo in cui ve ne avevamo parlato, vi mostravamo come i ragazzi di 9to5Google fossero riusciti ad attivarla, ma ora nella DP2 è disponibile a tutti. App languages, come suggerisce il nome, è nelle impostazioni del dispositivo, sotto "Lingue e input" ed elenca tutte le app installate, a cui si può assegnare una lingua a piacimento.