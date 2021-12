Ecco Android 13 Tiramisù: prime immagini e dettagli sulle novità che ci aspettano

In un panorama smartphone in cui Android 12 in versione stabile è arrivato soltanto da un paio di mesi, è già ora di vedere per la prima volta cosa ci aspetta con Android 13 Tiramisù, la release del robottino verde più italiana che mai.

XDA ha avuto modo di mettere le mani su una prima build non rilasciata al pubblico di Android 13, la prossima generazione del sistema operativo di Google. Grazie a questo, possiamo vedere per la prima volta come sarà l'interfaccia grafica, e le novità a livello software che ci attendono.

Linguaggio per-app

Una delle novità principali di Android 13 riguarderà il linguaggio di sistema e quello adottato dalle singole app. Con la nuova release di Android sarà infatti possibile fare una distinzione tra le due categorie, con la possibilità di scegliere un linguaggio specifico, magari diverso da quello di sistema, per ogni app installata nello smartphone.

Avevamo già avuto sentore di questa novità, ora possiamo averne conferma osservando gli screenshot che ha estratto XDA dalla build di Android 13 appena trapelata.