Da notifica a split screen con una gesture: la bella novità di Android 13 DP2

Con Android 13, quando si riceve una notifica, è possibile tenere premuto su di essa e iniziare quindi a spostare l'app in questione sullo schermo: a questo punto, è possibile aprire l'app che ha generato la notifica in modalità split screen con l'app attualmente in esecuzione sullo smartphone. Qui sotto un video della gesture in esecuzione, decisamente più chiaro della descrizione.

In realtà, questa utile funzione era già apparsa in qualche Developer Preview di Android 12L, ma non è stata poi inclusa nella release finale del sistema operativo. Mishaal Rahman, autore del video, ha dichiarato che questa feature è ora disponibile per tutti su Android 13, anche se è "un po' buggata" e dunque Google dovrà sistemare il tutto prima del rilascio della build stabile.