Ripristinare un nuovo dispositivo sarà ora più facile grazie alla nuova interfaccia Fast Pair

Quando infatti si ripristina un telefono da uno smartphone Android precedente , se si è scelto di non ripristinare in modalità wireless, ora sul vecchio telefono appare una nuova notifica che ricorda di configurare il nuovo.

Google ha introdotto una nuova interfaccia per semplificare la configurazione di un nuovo dispositivo Android , che ricorda molto la modalità Fast Pair riservata all'accoppiamento di cuffie e accessori Bluetooth .

La nuova interfaccia, molto più invasiva, sostituisce la precedente notifica che era più facile da ignorare e che se non attivata richiedeva di configurare il nuovo dispositivo in "Ricerca Google" per il ripristino dei contenuti.

L'interfaccia è anche molto più coerente dal punto di vista grafico, con un pulsante che seguirà il tema di Material You sui dispositivi dotati di Android 12 e un'anteprima del dispositivo da ripristinare.