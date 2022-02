Con la nuova One UI 4.1, potrete scegliere quanta RAM utilizzare!

Abbiamo già segnalato la funzione di espasione della RAM virtuale (RAM Plus) di Samsung, che consente di aumentare la quantità di memoria ad accesso casuale disponibile sul telefono utilizzando una parte della memoria interna come memoria virtuale.

Da allora, Samsung ha reso disponibile la funzione RAM Plus per molti dei suoi dispositivi, funzione molto utile soprattutto per quelli meno potenti. Il problema è che prima si potevano utilizzare solo 4 GB di spazio di archiviazione integrato per aumentare la RAM virtuale sui dispositivi Samsung. Non c'erano opzioni. Ora, con la One UI 4.1, Samsung ha apportato un bel miglioramento. I ragazzi di SamMobile hanno trovato la possibilità di estendere il limite di RAM Plus, con la scelta se utilizzare 2, 4, 6 e persino 8 GB di spazio di archiviazione integrato.