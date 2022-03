Con il prossimo Feature Drop, i Pixel 6 potranno usare più dispositivi USB

Ultimamente Google ha aperto un nuovo canale beta per i possessori di Pixel, denominato Quarterly Platform Releases di Android, con il quale è possibile provare in anteprima le novità software che arriveranno con i periodici Feature Drop.

Con la QPR 1.1 rilasciata per Pixel 6 qualche settimana fa, Google ha introdotto delle novità per la funzionalità chiamata Direct USB Access. Questa permette a più DAC USB esterni e dongle per cuffie da 3,5 mm di connettersi ai Pixel 6 e risolvere i problemi segnalati con le app Tidal, Neutron e USB Audio Player Pro.