Con Android 13 sarà facilissimo cambiare profilo utente

Dopo aver visto soltanto la prima Developer Preview di Android 13 Tiramisù ci sembra già chiaro che Google voglia muoversi concretamente verso i dispositivi di grandi dimensioni con la nuova versione di Android.

Abbiamo infatti avuto un assaggio di come cambierà la modalità Ospite, nella rapida prova di Android 13 che trovate in fondo a questo articolo. Proprio in questo contesto sono emersi nuovi screenshot da Mishaal Rahman che mostrano come sarà possibile cambiare profilo utente direttamente dalla schermata di blocco di Android 13.