Come si comporta Android 12L su un tablet? Eccolo in funzione su Lenovo P12 Pro

Lenovo è infatti uno dei pochissimi produttori che rilascia delle immagini di Android 12L per (alcuni) suoi tablet: ricordiamo però che si tratta pur sempre di versioni pensate per gli sviluppatori , e dunque mancano moltissime funzionalità che invece saranno incluse nelle release stabili, così come manca una vera e propria ottimizzazione da parte del produttore.

Android 12L , che da poco si è aggiornato alla seconda beta , promette di essere una vera manna dal cielo per i dispositivi pieghevoli o con display molto ampio, come i tablet: abbiamo già provato il nuovo sistema operativo di Google su un Pixel 4 XL , ma 9to5Google lo ha testato sul tablet Lenovo P12 Pro , sicuramente più indicato.

In ogni caso, 9to5Google ha notato diverse interessanti funzionalità: la prima è ovviamente il nuovo menù delle notifiche. Questo ora occupa l'intero schermo, ma è diviso in due parti e sono mostrate sia le notifiche che i toggle rapidi. Importante è ciò che Android 12L porta per quanto riguarda il multitasking: il poter affiancare due finestre in "maniera più fluida" è sicuramente molto gradito, così come l'avere sempre a portata di mano un "dock" (che può essere nascosto con una gesture) con alcune app facilmente richiamabili a schermo.

Infine, una chicca davvero interessante, riguarda l'inserimento del PIN per lo sblocco del dispositivo: il tastierino infatti viene posizionato nella parte di schermo sulla quale è stato effettuato l'ultimo tocco, in modo da avere il tutto a portata di mano. Tra le mancanze (che con tutta probabilità saranno risolte nella versione finale) troviamo il menu delle impostazioni, che non risultano ancora affiancate, e le icone della schermata iniziale estremamente piccole rispetto alle dimensioni complessive del tablet.

Vi lasciamo a qualche immagine del nuovo Android 12L in esecuzione su Lenovo P12 Pro.