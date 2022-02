Come installare Android 13 su Pixel e su tutti gli smartphone compatibili

Google spinge ancora di più sull'acceleratore in termini di aggiornamenti software e nelle ultime ore ha rilasciato la prima DP di Android 13 Tiramisù. In questo articolo abbiamo visto le principali novità e, in attesa della nostra prova sul campo, vi mostriamo tutte le procedure di installazione di questa prima build.

Le prime due sono rivolte a chi possiede uno smartphone Pixel dalla quarta generazione in poi, l'ultima invece tutti gli smartphone Android che supportano Project Treble. In ogni caso, è bene considerare che si tratta di una build per sviluppatori e Google stessa precisa che non è indicata per un utilizzo quotidiano, in quanto potrebbe includere bug rilevanti.