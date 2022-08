Come aggiornare i Pixel ad Android 13 se l'aggiornamento non è disponibile

Come segnalavamo stamattina, e come confermato anche da tanti altri utenti, non tutti gli utenti con smartphone Pixel di Google stanno ricevendo l'aggiornamento ad Android 13 rilasciato in versione stabile il 15 agosto scorso.

A ricevere sicuramente l'aggiornamento sono stati gli utenti che erano nel circuito beta prima del rilascio effettivo della stabile. Per tutti (o quasi) gli altri, l'update alla versione 13 di Android tarda ad arrivare, ma c'è un "work around" per forzare l'aggiornamento.

Il suggerimento che sta circolando in queste ore in rete e che abbiamo sperimentato (con successo) su un Google Pixel 6 prevede in sostanza l'ingresso nel circuito Beta di Android 13.