La ColorOS 12 arriva su tanti smartphone OPPO, sia in beta che in versione stabile

Lo scorso mese, OPPO ha lanciato il programma beta della ColorOS 12 , la personalizzazione per gli smartphone dell'azienda basata su Android 12 : finalmente le prime build in beta stanno arrivando, mentre per Reno 4 Z 5G è già disponibile il firmware stabile della ColorOS 12.

La ColorOS 12 è ora disponibile in beta per OPPO F19, F17, A73 e A53: al momento, l'azienda accetta solo 5000 tester per ogni dispositivo e solo in India, ma nel giro di qualche giorno sarà possibile installare il software anche in altre nazioni. Per iscriversi al programma beta, basta recarsi in Impostazioni> Aggiornamento software e premere l'icona a forma di ingranaggio: nella schermata successiva, sarà possibile richiedere la versione beta e procedere effettivamente con l'installazione.

Come detto, OPPO Reno 4 Z 5G è già compatibile con la ColorOS 12 stabile: l'aggiornamento è in rollout in queste ore ed è stato avvistato in Tailandia e nelle Filippine. Anche in questo caso, basterà attendere qualche giorno per vedere l'update anche sui dispositivi italiani: ad ogni modo, è sempre possibile controllare dalle impostazioni dello smartphone l'eventuale presenza di aggiornamenti OTA da installare.