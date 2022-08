ASUS lancia la closed beta di Android 13 per Zenfone 9: ecco come aderire

Quest'estate ASUS ha lanciato un nuovo smartphone top di gamma: si tratta di Zenfone 9 (qui la nostra recensione), un dispositivo molto compatto ma con specifiche tecniche di livello, visto che monta uno Snapdragon 8+ Gen 1, fino a 16 GB di RAM e sensore principale da 50 MP. Lo smartphone è arrivato sul mercato con ovviamente Android 12, ma ASUS sta già lavorando all'aggiornamento ad Android 13.

Offerte Amazon

La società taiwanese ha infatti lanciato il programma closed beta di Android 13: nonostante sia "closed", chiunque può aderire al programma, ma l'azienda selezionerà solo alcuni utenti che potranno installare l'aggiornamento all'ultima versione di Android. Ovviamente, trattandosi di una beta, è altamente probabile che ci sia ancora qualche bug da sistemare sul sistema operativo, e dunque sarebbe meglio evitare di installare il software sul proprio dispositivo principale.

In ogni caso, ecco come aderire al programma beta:

Recarsi in Impostazioni > Aggiornamenti di sistema e cliccare sull'icona a forma di ingranaggio posta in alto a destra Cliccare sulla voce Enroll in the Beta Test Program, accettare le condizioni d'utilizzo del software e eseguire l'accesso con il proprio account ASUS Attendere l'arrivo dell'aggiornamento OTA

Come anticipato, chiunque può aderire al programma, ma ASUS selezionerà solo alcuni utenti: non è chiaro quale sia il numero massimo di partecipanti né tantomeno se è previsto un lancio più ampio (magari aperto a tutti) del programma beta. Nelle prossime settimane sapremo sicuramente qualcosa in più circa il rilascio dell'aggiornamento stabile di Android 13 per Zenfone 9.