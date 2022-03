C'è un nuovo tipo di beta per Android, stavolta solo per i Pixel

Google offre già un programma di beta per alcuni smartphone Android che permette di provare le versioni per sviluppatori del sistema operativo, ma ora l'azienda ha deciso di iniziare ad effettuare test pubblici anche per i Pixel Feature Drop, ovvero aggiornamenti (questa volta solo per i propri dispositivi Pixel) che portano diverse novità.

In particolare, BigG "abbandona" le beta di Android 12L, rilasciato da poco, e passa ai Quarterly Platform Releases (QPR): dunque, gli smartphone Pixel che avevano aderito alla beta di Android 12L passeranno direttamente a QPR Beta 1 (e quindi non passeranno direttamente al canale di release stabili come accaduto fino ad oggi). Più nello specifico, questa Beta 1 offre test per il Feature Drop di giugno.