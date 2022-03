C'è ancora speranza per lo sblocco col volto sui Pixel 6

Forse c'è ancora speranza sulla possibile introduzione del Face Unlock sui Google Pixel. Secondo un rapporto recente, Google starebbe lavorando ancora per aggiungere la funzionalità sulla serie Pixel 6. Lo sviluppatore XDA "Freak07", infatti, nella nuova build Android 12 QRP3 Beta 1.1, ha scovato una modifica relativa alla funzionalità nel file di configurazione di PowerHAL.

L'ipotesi, dunque, sarebbe quella che l'azienda potrebbe aggiungere il supporto allo sblocco col volto tramite un aggiornamento software. A riguardo, precedenti rapporti suggerivano che il nome in codice della funzione fosse "Toscana" e che Google stesse lavorando in particolare modo per ridurre il suo impatto sulla batteria.