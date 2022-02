Buone notizie per alcuni smartphone Samsung: fino a 5 anni di update di sicurezza

Gli smartphone Android, generalmente, sono supportati per meno tempo rispetto ad iPhone: tra i produttori più attenti a questo aspetto troviamo però Samsung, che si prepara ad annunciare il supporto fino a 5 anni per alcuni smartphone e tablet top di gamma, tra cui ovviamente i prossimo Galaxy S22.

In alcuni messaggi interni all'azienda si legge infatti che i dispositivi che stiamo per elencare riceveranno quattro major update di Android (ovvero aggiornamenti alla nuova versione del sistema operativo) e inoltre saranno supportati da aggiornamenti di sicurezza per 5 anni. Ad esempio, Galaxy S22 sarà rilasciato con Android 12, ma vedrà anche Android 13, 14, 15 e 16.